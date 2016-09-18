«Мне не раз предлагали взятки», – Татьяна Рычкова

Как передает replyua.net, член «волонтерского десанта» в Министерстве обороны и «новоиспеченный» депутат Верховной Рады Украины Татьяна Рычкова рассказала о том, откуда у нее в декларации квартира стоимостью более 1,6 миллиона гривен, давали ли ей взятки, об отношении к «особому статусу Донбасса», а также о том, могут ли волонтеры стать новой элитой Украины.
Один из однокурсников президента России Владимира Путина, бывший разведчик Юрий Швец, который сейчас живет в США и часто комментирует ситуацию в Украине, недавно высказал предположение, что спасти Украину может быстрая замена старой политической элиты. И этой новой элитой он считает волонтеров, людей, которые на деле доказали, что способны организовываться и эффективно решать проблемы. Он говорит: «волонтеры должны идти во власть». «Я считаю, что люди могут спасти Украину. Обычные люди. Особенно те, которые в самом начале помогали на Майдане. Люди, которые встречали переселенцев из Крыма и наших моряков. Люди, которые первыми пошли вместе с военнослужащими на фронт помогать. Вот эти люди смогут», – отметила Татьяна Рычкова.
«У меня опыт работы с волонтерами. Не все это выдерживают, потому что у нас все же бюрократия, необходима усидчивость, необходимо системное структурное мышление. Не всегда оно у всех есть. Волонтеры – это в основном свободные люди, которые не хотят на себя брать ответственность. Ответственность надо брать. У нас многие приходили в Министерство обороны и не хотели официально устраиваться на работу или не хотели подписывать контракты как военнослужащие, тем самым не несли ответственности за те решения, которые принимались. Поэтому такую ответственность взяли на себя мы – кадровые военные, я, которая подписала контракт, и те люди, которые работают и продолжают работать сейчас в Минобороны», – рассказала нардеп.
По ее словам, очень хотелось бы все же расширить конкуренцию в поставках продовольствия в ВСУ. Ведь пока, у нас как было только четыре компании, так они и продолжают работать. Сейчас мы хотим это «сломать». В следующем году проведем еще ряд рабочих экспериментов, чтобы учесть все за и против. Будем расширять количество лотов, которые выставляются на торги, на питание.
«У нас сколько людей, столько и мнений. Очень много, к сожалению, завистливых людей. Будто ты с ними и общался, был бок о бок, а вот теперь уже стал «плохим». Я вам скажу так: я своему ребенку никогда в жизни не пожелаю идти в депутаты, или в министры, или Президенты. Это очень большая ответственность. Если человек к этому подходит ответственно и хочет для страны сделать многое, то это очень тяжелая работа», – поделилась мыслями Татьяна Рычкова.
Касательно взяток в Украине Рычкова рассказала следующее: «Я к этому уже привыкла в Минобороны, потому что отвечаю за материальное обеспечение. Есть поставщики, немало поставщиков, конечно, через подставных лиц, предлагали эти деньги. Разные деньги. Я даже пыталась, скажем так, привлечь полицию, согласилась на определенные процессуальные действия, чтобы этих людей таки привлекли к ответственности».
Имеет свой взгляд Татьяна Рычкова и на «особый статус Донбасса». «Я считаю, что Донбасс был и должен быть наш. Мы его должны освободить. Но не силовыми методами, а минскими переговорами. Потому что я была непосредственным участником, когда освобождали Углегорск, Шахтерск, Дебальцево. И бои в городских условиях – это очень страшные бои. Там страдает мирное население. Поэтому я за политические переговоры, за мирное урегулирование конфликта, насколько это возможно».
Рассказала волонтер и о своей квартире, стоимость свыше миллиона гривен, а также о миллионных суммах в декларации. «У меня с 2007 года кредитная квартира. И когда началась АТО, я, собственно, продала свой бизнес, начала помогать армии, а потом пошла в Минобороны служить. Я больше года не платила по кредиту. И банк даже не смог, к сожалению, узнать, что поручитель, мой муж, уже погиб. Они прислали повестку в суд моей свекрови. У нее случилась истерика. Я сказала банку: «Забирайте, у меня нет других вариантов». Но они сказали, что «вариант для атошников» - заплатить 20% от суммы пени, штрафов и кредита, и мы вам отдаем эту квартиру. Я взяла кредит. После того, как я заплатила, мне поступило официальное письмо, что эти миллион с чем-то, те средства, которые мне простил банк, это считается моей прибылью. И я в следующем 2016 году, по-моему, до конца июля месяца должна заплатить подоходный налог. Я показали это в декларации и оплатила подоходный налог. Поэтому ждите следующую декларацию с такой большой суммой подоходного налога в 2016 году», – резюмировала нардеп.
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