В Запорожье бьют тревогу и собирают подписи за обеспечение экобезопасности

Электронную петицию в Кабмин об обеспечении экологической безопасности в Запорожье инициировал инженер одного из машиностроительных предприятий Валерий Зубченко, передает replyua.net.
«У нас в стране много различных проблем и много критики. Но я привык к принципу - «если критикуешь – то предлагай». И, когда появляется какое-то дельное предложение, стараюсь довести его до тех, от кого зависит решение этого вопроса. Когда появилась возможность писать электронную петицию, я решил ею воспользоваться. Чтобы вся страна могла присоединиться к подписанию, и требовала от Кабмина решить этот вопрос», – рассказал Валерий Зубченко.
Сейчас собрано только пять тысяч подписей. Эта страница еще не раскручена. Инженер говорит, что в Украине пока мало кому известно об этой петиции. Но тема экологической безопасности очень актуальна. Есть такие города, как Мариуполь, Кропивницкий, Кривой Рог, которые страдают не меньше от загрязнения. «Я не призываю, чтобы восстановилась работа экологических мониторов, ведь, когда какое-то предприятие предупреждают, что к ним едет проверка, они готовятся, скрывают определенные моменты. А это не то. Я добиваюсь того, чтобы на каждом конкретном предприятии был постоянный автоматический мониторинг. Тогда и общественность будет это знать, и труднее что-то скрыть», – отметил Валерий Зубченко.
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