валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

В Запорожье бьют тревогу и собирают подписи за обеспечение экобезопасности

В Запорожье бьют тревогу и собирают подписи за обеспечение экобезопасности
Электронную петицию в Кабмин об обеспечении экологической безопасности в Запорожье инициировал инженер одного из машиностроительных предприятий Валерий Зубченко, передает replyua.net.

«У нас в стране много различных проблем и много критики. Но я привык к принципу - «если критикуешь – то предлагай». И, когда появляется какое-то дельное предложение, стараюсь довести его до тех, от кого зависит решение этого вопроса. Когда появилась возможность писать электронную петицию, я решил ею воспользоваться. Чтобы вся страна могла присоединиться к подписанию, и требовала от Кабмина решить этот вопрос», – рассказал Валерий Зубченко.

Сейчас собрано только пять тысяч подписей. Эта страница еще не раскручена. Инженер говорит, что в Украине пока мало кому известно об этой петиции. Но тема экологической безопасности очень актуальна. Есть такие города, как Мариуполь, Кропивницкий, Кривой Рог, которые страдают не меньше от загрязнения. «Я не призываю, чтобы восстановилась работа экологических мониторов, ведь, когда какое-то предприятие предупреждают, что к ним едет проверка, они готовятся, скрывают определенные моменты. А это не то. Я добиваюсь того, чтобы на каждом конкретном предприятии был постоянный автоматический мониторинг. Тогда и общественность будет это знать, и труднее что-то скрыть», – отметил Валерий Зубченко.

Горячая тема: Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
17 сен 2016
10260

Павло Нусс: Своїми останніми заявами Путін і Лавров виставили весь світ дурнями

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий сприяти переговорному процесу щодо забезпечення безпеки на сході України, як посередник. За словами політичного аналітика Павла Нусса, в Кремлі у «царя


Свежие новости

Захарченко выступил с новыми угрозами

Тука: в Крыму нет ни одного иностранного наблюдателя

Айдер Муждабаев: Российская оппозиция провалила тест на прозрачность

Кох: Клинтон ждут печальные новости

Российский блогер посмеялся с «фейковой» российской оппозицией

В России фиксируют очень низкую явку на выборах

У Москві в розпалі вибори: повним ходом ідуть «каруселі»

Расмуссен дал самый позитивный прогноз для Украины

Гловацьки визнав перемогу Усика і терміново хоче реванш

У Генконсульства РФ в Одессе беспорядки – задержаны активисты ПС

В украинском футболе тотальная коррупция, – спортивный журналист

В «день тишины» в Крыму шла агитация

Олександр Усик: «Найбільше хочу додому, до дітей»

Украина наращивает экспорт меда

Бархатный сезон в Украине: лучшие места для отдыха

Похудение с помощью яблок

Таран: Главная интрига выборов в Госдуму РФ в том, как уже завтра поведет себя Запад

Усик стал чемпионом и побил рекорд

Російський пропагандист в ООН продемонстрував всьому світові, як люблять спорт в РФ – Карл Волох

В Украине идут выборы в Госдуму РФ – подробности

 Новости за день