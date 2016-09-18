Расмуссен дал самый позитивный прогноз для Украины

Украина будет следовать по пути успеха примерно через десять лет, и сейчас она находится в самом лучшем положении, чтобы избавиться от бурного прошлого.
По информации replyua.net со ссылкой на Новое время, такое заявление прозвучало от Андерса Фог Расмуссена. По словам бывшего генсека НАТО, в ближайшие десять лет Украина преодолеет множество вызовов, чтобы помешать планам России по восстановлению контроля над страной, но этот путь поможет не только защититься Украине от России, но и косвенно восстановить безопасность во всех европейских государствах. Расмуссен подчеркнул, что это должно принести реальные перемены в Украине, ради которых украинцы боролись в дни Евромайдана.
Кроме того, бывший генсек отметил, что сейчас в Украине самое позитивное время, чтобы навсегда расстаться с прошлым, и никогда еще мировое сообщество не видело Украину столько настроенной изменить все вокруг, провести масштабные реформы, чтобы стать демократическим государством со стабильной экономикой. Украина проделала огромный объем работы, заверил Расмуссен, и за два года было изменено больше институтов, чем за все годы независимости.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter