В Украине идут выборы в Госдуму РФ – подробности

Россия проигнорировала предупредительные заявления МИД Украины и сегодня в восемь часов утра открыла избирательные участки на территории Украины. Как сообщает replyua.net, голосование идет полным ходом. Избирательные участки были открыты в четырех украинских городах – в зданиях дипломатических представительств РФ. Также выборы проходят в аннексированному Крыму. По состоянию на десять часов утра, в здании Генконсульства России успели проголосовать несколько человек, и избирательный участок в Киеве находится под охраной представителей силовых структур. Избиратели отказались общаться с представителями прессы и молча направлялись в здание.
В Одессе, возле здания Генконсульства, также дежурят сотрудники Нацполиции, в девять часов утра здание охраняли двадцать правоохранителей. Здесь избирателей еще меньше, однако представители проукраинских организаций в Одессе замечены не были, хотя они ранее заявляли, что обязательно приедут к зданию российского консульства. С восьми часов утра в Киеве, в посольстве России, в здание пускали людей только после предъявления паспорта. Стало известно, что на избирательном участке наблюдатели присутствуют, однако нет никакой информации, какие организации они представляют. Еще один избирательный участок утром открылся во Львове, и оттуда поступают данные, что обстановка возле консульства остается очень спокойной. Никаких признаков того, что там проходят выборы в Госдуму, никто не заметил – на здании и возле него нет никаких плакатов и табличек.
Избирательный участок в Харькове, в здании Генконсульства России, также начал свою работу в восемь часов утра. На улице Максимилианской предприняты беспрецедентные меры безопасности, говорится в сообщении Интерфакса-Украины. Возле здания дипведомства, а также на прилегающих к нему улицах, несут службу сотрудники Национальной полиции и бойцы Нацгвардии. Также возле консульства дежурят кинологи с собаками. Пока ситуация остается спокойной. В здание консульства, как и на остальных избирательных участках, члены избирательной комиссии впускают граждан только после предъявления документов. Более того, известно о том, что сначала избиратель показывает паспорт через дверь с решеткой, потом его проверяют ручным металлоискателем, и только после этого он попадает в здание. Избиратели в Харькове также отказываются беседовать с представителями прессы.
Между тем, в аннексированном Крыму голосование идет полным ходом. Одним из первых на избирательный участок по месту жительства пожаловал Сергей Аксенов, «глава» аннексированного полуострова. По информации российских СМИ, сегодня на территории оккупированных Севастополя и Крыма будут работать 1207 избирательных участков. Напомним, что крымчане впервые примут участие в выборах, проходящих в России, и представители многих государств уже объявили о том, что не признают выборы в Госдуму РФ.
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