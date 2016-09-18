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В жилом доме Павлограда прогремел мощный взрыв - фото

В жилом доме Павлограда прогремел мощный взрыв - фото
В пятиэтажке Павлограда сегодня ночью прогремел мощный взрыв, в результате чего начался пожар, охвативший площадь в двести квадратных метров. Как информирует replyua.net, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на пункт дежурного Службы спасения тревожный звонок поступил во втором часу ночи.

В одной из пятиэтажек по улице Днепровской в Павлограде произошел взрыв газовоздушной смеси. После взрыва начался пожар, и огонь распространился на несколько соседних квартир. В сообщении говорится о том, что пожар удалось ликвидировать в четвертом часу утра, к счастью, никто из жильцов пятиэтажки не пострадал. Пожарным удалось спасти двух жильцов дома, отмечают в сообщении. Из-за взрыва в доме частично были разрушены стены, а также серьезно повреждена плита перекрытия на пятом этаже.

В нескольких окнах в результате взрывной волны были выбиты стекла. В общей сложности, пожар повредил не меньше пяти квартир. Причина пожара устанавливается, жильцов поврежденных квартир пока не обеспечили временным жильем, и они ожидают решения городских властей.

В жилом доме Павлограда прогремел мощный взрыв - фото

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