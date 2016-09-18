Дві хороші новини від Генпрокурора Юрія Луценка

Відразу дві хороших новини отримали в ці вихідні українці від Генпрокурора України Юрія Луценка. І обидві працюють на перспективу з дуже багатообіцяючими наслідками. Про це на своїй сторінці в Facebook пише блогер Кирило Сазонов, передає replyua.net.
Перша новина – Генпрокуратура проведе перевірку щодо бездіяльності Віталія Касько, за яким було закріплено міжнародний напрямок ГПУ, у справі про повернення 50 млн доларів Сергія Арбузова, заарештованих в Латвії.
«Чекаємо криків збудженої громадськості про політичне переслідування і точки в цьому питанні від слідства. Але найбільший позитив тут – сам факт, що стає нормою розслідування дій колишніх і діючих працівників ГПУ. Страшно навіть уявити, до кого може дійти черга через пару років», – прокоментував новину Сазонов.
Друга новина полягає в тому, що ГПУ все-таки відкрила кримінальне провадження проти громадянки Росії Марії Столярової. Тієї самої, яка працювала шеф-редактором новин на «Інтері» і чиє листування стало вибухом бомби для української політики. У скандал виявилися замішані не тільки власники Інтера Фірташ і Льовочкін, а й група народних депутатів України, з якими була пов'язана сама Столярова і кремлівський політтехнолог Ігор Шувалов. Справу завели після заяви народного депутата Андрія Левуса.
«Слідство у цій справі дозволить задати масу важливих питань не самій Столяровій – її вигнали з України, але багатьом іншим персонажам, яких можна умовно позначити, як групу, що «проходить по цій кримінальній справі поки як свідки...». І тут нас чекає безліч дивовижних відкриттів і нових скандалів», – зазначив Кирило Сазонов.
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