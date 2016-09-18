История любви: женщина дождалась искалеченного супруга, освобожденного из плена боевиков

Несмотря на все испытания, уготованные судьбой, Елена Жемчугова дождалась своего мужа, попавшего в плен к боевикам Донбасса. Как информирует replyua.net, об этом рассказывают корреспонденты в сюжете ТСН. Накануне Елена встретилась с искалеченным супругом, который много раз попадал в списки по обмену.
Супруга и сама много раз приезжала на передовую, однако мужчина оставался в плену. Сам он рассказывал, что ему оторвало руки, и он не хотел больше жить. Жемчугов был в Красном Луче, чтобы забрать вещи, однако подорвался на растяжке. Результат – у мужчины нет обеих рук, многочисленные ранения в живот и бедра, потеря зрения. В Луганске Жемчугова обвинили в диверсиях и заявили, что он взрывал железнодорожные пути.
В плену Жемчугов пробыл больше одиннадцати месяцев, но Елена не сдавалась и верила в то, что муж вернется домой. Самое трогательное произошло в момент, когда Жемчугов не видел супругу, но понял, кто бежит ему навстречу, чтобы обнять. По словам освобожденного, он знал, что жена его никогда не оставит. Супруги в браке уже больше тринадцати лет.
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