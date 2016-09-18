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В Винницкой области вынесли суровый приговор убийцам пенсионера

В Винницкой области вынесли суровый приговор убийцам пенсионера
Молодые люди, зверски расправившиеся с пожилым мужчиной, получили 8 и 11 лет тюрьмы. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области, жертвой двух малолетних преступников стал ветеран Второй мировой войны. В сообщении пресс-службы говорится о том, что апелляционный суд решил оставить без изменений приговор, вынесенный ранее судьями Тульчинского районного суда.

Они приговорили к сроку в 8 и 11 лет двух подростков – 17-летнего и 18-летнего жителей небольшого села Томашпольского района Винницкой области. Малолетние преступники совершили нападение на ветерана войны, проживавшего в этом же селе. Несовершеннолетний житель села нанес пенсионеру ножевые ранения, в результате которых ветеран скончался. Напомним, что недавно в Сумской области произошло еще одно зверское убийство.

В городе Глухов двое мужчин распивали спиртные напитки, и между хозяином дома и его гостем произошла ссора, в результате которой 31-летний мужчина схватил металлический прут и нанес несколько сильных ударов по голове своему собутыльнику. Когда он понял, что убил человека, он перенес труп в автомобиль и отвез за пределы города, выбросив тело собутыльника на обочину дороги.

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