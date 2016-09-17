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В школе впервые будут изучать историю Кубанских казаков, – представитель МОН

В школе впервые будут изучать историю Кубанских казаков, – представитель МОН
Украинское казачество на Кубани, учебники на крымскотатарском, Булгаков в программе по литературе и о других новостях для старшеклассников рассказала заместитель директора департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Наталья Бескова, передает replyua.net.

Все уже обсудили изменения в учебной программе для первоклашек, но особо не обратили внимания на то, что существенных изменений претерпела и программа для учащихся 9-11 классов.

Программа по истории меняется чаще всего. Происходят события, которые потрясают общество. Любой учитель на своих уроках об этом рассказывает. В программу мы добавили два раздела – о Революцию Достоинства и войну на востоке Украины, рассказала представительница Минобразования.

«Допечатать многие разделы в учебники сейчас нельзя, ведь учебники выпускаются раз в пять лет. Но разработаны и разосланы подробные методические рекомендации. Появился и раздел о крымских татарах, который стал отдельной болезненной темой. Я даже чувствую вину перед крымскими татарами, с горечью говорю, что очень мало мы сделали для этого народа. Но два года назад было принято постановление Кабмина, и мы каждый год публикуем триста учебников на крымскотатарском языке. У нас нет сейчас крымскотатарских школ, но вернем Крым, дети пойдут в школу и будут иметь учебники», – рассказала Наталья Бескова.

В географии, в принципе, изменился концептуальный подход. Ранее она была разделена на две части – социальную и экономическую. А сейчас курс называется «Украина и мир» - показано место Украины в мире. Только в пяти странах мира производят самолеты, в десяти автомобили, и Украина – среди них.

В сети получила резонанс информация о том, что «Собачье сердце» Булгакова убрали из программы по литературе. Следует отметить, что ранее произведение «Собачье сердце» было в учебной программе девятого класса среди пяти произведений, которые могут изучаться по выбору учителя. А теперь творчество Булгакова изучается в старшей школе, поэтому это произведение перенесено в программу одиннадцатого класса, отметила Наталья Бескова.

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