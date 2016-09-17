Луценко прозвітував про роботу ГПУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про 3 рівня свого «квесту» у стінах Генпрокуратури. Він розповів про роботу ГПУ за час його керівництва та наголосив, що «українці мають усвідомити – закон один для всіх». Цим Луценко поділився під час свого виступу на «Ялтинській європейській стратегії», повідомляє replyua.net.
«Нам добре вдалося пройти перший рівень, притягуючи нинішній та колишніх чиновників до кримінальної відповідальності, переважно за корупційну діяльність. Вони наразі затримані, деякі вже арештовані та чекають на судове засідання, де для них винесуть вирок. В цей список входять перший замісник керівника НБУ, заступник глави «Нафтогазу України», син одного з нинішніх депутатів Верховної Ради, начальник обласної прокуратури, деякі колишні народні депутати, керівний одного з найбільших банків України, вбивці «майданівців»… Цей список можна ще довго продовжувати», - зазначив генпрокурор.
В той самий час він наголосив, що важливо не просто затримання чи підозра, - важливий є результат, тобто судове рішення. Під «другим рівнем квесту» Луценко назвав справи депутатів, недоторканість яких ще не була скасована. «А третій рівень – це олігархи. Це найбільша загроза для України. Вони керують майже всіма секторами, і дістати до них важко. Але ми на шляху до цього», - підсумував він.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter