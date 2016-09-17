Эксперты: получить британское гражданство реально, но утомительно

На британское гражданство, прежде всего, могут рассчитывать высококвалифицированные специалисты, к примеру, ученые, однако все остальные украинцы также имеют шансы на получение гражданства Соединенного Королевства, и подданство можно оформить путем натурализации или через регистрацию. Как передает replyua.net, ссылаясь на ubr, об этом рассказали эксперты.
По их словам, при помощи простой регистрации подданство Великобритании обычно получают те граждане, которые родились в Великобритании, если один из родителей является гражданином этой страны, или же оба родителя не имеют гражданства Британии. Также подобная процедура может применяться к гражданам бывших британских колоний. Однако людей, попадающих под такой вариант, крайне мало, и большинству украинцев он, естественно не подходит, поэтому, чтобы получить британское гражданство, придется воспользоваться только вторым вариантом – натурализацией. Что это такое? Речь идет о добровольном намерении приобрести гражданство путем ведения юридического процесса.
Натурализацией называют длительное проживание на территории Великобритании, однако даже при длительном проживании не каждый может стать подданным этой страны, поскольку у властей множество требований к гражданам – здравый ум (отсутствие психических заболеваний), зрелый возраст, знание английского в совершенстве, стопроцентное желание остаться в стране навсегда, добропорядочность, знание особенностей британской культуры, а также сроки фактического проживания. Более того, гражданство никогда не получат люди с уголовным прошлым и лица моложе 18 лет. Получив гражданство, иностранец должен остаться в Британии на длительный срок.
Нужно учитывать и то, что гражданство выдадут только в том случае, если перед подачей заявления на гражданство человек прожил на территории страны не меньше пяти лет. Если за указанный срок гражданин находился за пределами Британии больше 450 дней, в гражданстве ему откажут. Также откажут и в том случае, если срок непрерывного нахождения за пределами Британии превышает три месяца, - то есть, выезжать обратно на родину или на отдых и пребывать в другом государстве не рекомендуется, иначе потом придется снова ждать пять лет. Подать заявку на получение гражданства иностранец может тремя способами – в первом случае можно самостоятельно составить заявление на официальном сайте Соединенного Королевства, во втором случае – обратиться к местным органам власти, в Национальный проверочный центр, где специалисты посодействуют в заполнении анкеты. Третий способ подразумевает сотрудничество с агентом, занимающимся миграционными вопросами. Такую услугу можно получить во многих частных компаниях.
За подачу заявки придется выложить кругленькую сумму – больше 1200 евро, также придется раскошелиться за услугу по биометрическим данным. Ответ о том, что заявка получена, приходит примерно через месяц, однако дело о предоставлении гражданства будут рассматривать на протяжении не меньше шесть месяцев. Получение британского гражданства – процесс долгий и утомительный, и даже, имея хорошие сбережения, иностранцы могут пройти через натурализацию только за два года, при условии, что они готовы инвестировать десять миллионов евро в экономику страны. Купить гражданство, что разрешено во многих странах, у иностранцев в Британии не получится.
Вообще, отмечают эксперты, Великобритания, как и Швейцария, к примеру, - это одна из немногих стран, которая закрыта для иностранцев, причем, власти страны никогда не учитывают, откуда приехал гражданин, если дело касается получения гражданства. Критерии в Соединенном Королевстве совсем другие, - «чужих» здесь принимают неохотно, что и подтверждают результаты прошедшего референдума. Кстати, жителям Восточной Европы нередко отказывают даже в получении визы в эту страну.
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