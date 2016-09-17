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Березовец: а Порошенко умеет издеваться над Путиным!

Березовец: а Порошенко умеет издеваться над Путиным!
На своей странице в Фейсбуке Тарас Березовец, известный политтехнолог, прокомментировал недавнее заявление Петра Порошенко в адрес России. Как информирует replyua.net, Березовец отметил, что Порошенко уже в открытую издевается над президентом РФ, и недавно он заявил о том, что именно он станет первым человеком, который поддержит отмену антироссийских санкций.

Однако, пишет политтехнолог, далее украинский глава продолжил свою речь, повернув ее в совсем другое русло. Петр Порошенко подчеркнул, что ему больно смотреть на то, что из-за антироссийских санкций уровень жизни россиян начал резко снижаться, однако он полностью поддержит отмену ограничений против России только в том случае, когда Путин выведет российские войска с временно оккупированных территорий, а также вернет аннексированный Крым в состав Украины.

Напомним, что ранее лидеры Евросоюза снова продлили санкции против России, а США, в свою очередь, расширили санкционный список против физических и юридических лиц. Это произошло сразу после того, как российские власти устроили провокации в аннексированном Крыму в августе этого года.

Горячая тема: Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк
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