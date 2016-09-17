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Рева: с оформлением субсидий возникли проблемы

Рева: с оформлением субсидий возникли проблемы
По мнению Андрея Ревы, основная проблема в начислении субсидий связана с тем, что многие украинцы заняты в сетевом секторе и узнать об уровне реальных доходов практически невозможно. Как сообщает replyua.net, такое заявление от министра соцполитики прозвучало в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Ревы, также, скорее всего, при оформлении субсидий придется учитывать и депозиты. Глава Министерства соцполитики отметил, что государство не может контролировать все доходы украинцев, более того, этот контроль также не могут осуществлять и органы соцзащиты, и для оформления субсидий берутся только прозрачные доходы граждан, но на деле миллионы украинцев могут работать неофициально, и в итоге получают субсидии, которые намного больше субсидий, оформленных для людей с чистым, но низким уровнем дохода.

По мнению Ревы, правительство займется пересмотром начисления субсидий из-за теневых доходов граждан. Также Рева считает, что наличие депозитов необходимо учитывать в программе субсидирования. Сейчас доходы от депозитов не учитываются, но это неправильно, и из-за таких проблем правительство может не вписаться в те средства, которые были выделены по программе, отметил министр.

Горячая тема: Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк
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