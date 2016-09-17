Инициатива YES: Украинские политики показали свои зубы, – эксперт

Мы втягиваемся в локальные скандалы, междоусобицы. Из-за некоторых политиков, которые «танцуют» под музыку Кремля, Украина не демонстрирует единства, а война на Донбассе исчезает с дискурса – говорит директор Института Кеннена Екатерина Смаглий, информирует replyua.net.
«Вчера (ред. - 16 сентября) был только первый день конференции. Программа же сегодняшнего дня несколько интереснее. Мы ожидаем политиков, которые будут обращать внимание на наши внутренние проблемы, говорить о развитии политических партий, о вопросах коррупции, об успехе Украины в реформировании. Пока ничего неожиданного мы не услышали на конференции. Это была традиционная Ялтинская стратегия, которая уже 13 лет собирает почти одних и тех же политиков. Из года в год мы слышим мантры о том, как важно видеть Украину в Европе», – отметила Екатерина Смаглий.
Эксперт подчеркнула, некоторые политики показали свои зубы. На последней сессии выступал Арсений Яценюк и Иванна Климпуш-Цинцадзе с очень четким месседжем для европейцев, что на самом деле сегодня Запад сдает тест на единство, демократические ценности перед Украиной. И основной тест – обеспечение коллективной безопасности.
«Очень сильная речь была во вступительном слове президента. Он сказал, чтобы западноевропейские коллеги простили нас, но наши требования четкие: они пытаются включить нас в минский процесс, но мы уже раз подставили щеку и едва не погибли», – отметила эксперт.
Важный месседж прозвучал от вице-премьера Турции Мехмета Шимшека, который говорил об изменениях геополитической ориентации Турции от ЕС к России. Видим потепление отношений между Эрдоганом и Путиным. Мехмет Шимшек сказал важные вещи: напомнил европейским партнерам, что Турция подписала такую широкую ассоциацию, как и Украина, еще в 1993 году. Во времена правления Эрдогана она провела крупные реформы, которые ЕС и не ожидал. Турция продемонстрировала мирное сосуществование мусульман и христиан. И, несмотря на все эти положительные изменения Европейский Союз не протягивает руку Турции и держит ее на окраине своей политики. Он выразил некоторое разочарование Европой.
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