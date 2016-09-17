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Поліція працює над подіями біля посольства РФ у Києві

Поліція працює над подіями біля посольства РФ у Києві
Наразі київська поліція займається розслідуванням нічних подій, які відбулися під будівлею посольства РФ у столиці минулої ночі. Про це сьогодні, 17-го вересня, повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції Київщини, передає replyua.net.

«Приблизно о 1:05 17-го вересня 2016 року до Солом’янського управління поліції надійшов виклик у якому повідомлялося, що на Повітрофлотському проспекті невідомі люди займаються хуліганством. На місце події прибула оперативно-слідча група поліції», - йдеться у інформаційному листі. «Наразі вдалося з’ясувати, що минулої ночі близько 20-ти невідомих у масках зібралися біля будівлі посольства Росії. Вони одразу встановили предмет, схожий на піротехнічний засіб та направили його в сторону посольства. Через деякий час почався «феєрверк», який летів на вибухав на стінах будівлі представництва РФ. В результаті «обстрілу» споруда отримала незначні пошкодження», - зазначили у поліції.

В результаті подій потерпілих немає. Оперативно-слідча група наразі ретельно вивчає місце події. Вже було вилучено предмет, з якого вилітав «салют». Наразі правоохоронці продовжують проводити опитування ймовірних свідків, збирають всі необхідні дані з місця події. Цю ситуацію було внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління Нацполіції.

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