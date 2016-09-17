валюта
СпецтемаПономарь дал четкий ответ, когда закончится война на Донбассе и упадет консервная колонна в Украине

Эксперт: Украина может лишиться иностранных инвесторов

Эксперт: Украина может лишиться иностранных инвесторов
Дестабилизировать рынок Украины и отпугнуть иностранных инвесторов может заявление министра юстиции, который рассказал, что законопроект о спецконфискации позволит получить в бюджет не только деньги Януковича, но и активы многих участников рынка. Как передает replyua.net, такое мнение прозвучало от Владимира Бобылева.

По словам управляющего группой британских инвестиционных фондов, СМИ поставили в один ряд с беглым Януковичем многих украинских финансистов, однако преступники-коррупционеры под «предводительством» Януковича привлекали криминальный капитал, и из этого получается, что этим занимаются и все остальные финансисты. Следуя логике высказываний министра юстиции, отмечает Бобылев, действия «Ощадбанка» тоже можно считать преступными, ведь через это финансовое учреждение проходили деньги «Семьи».

В пресс-службе группы инвестиционных фондов также подчеркнули, что этот банк – основной оператор пенсионной системы, кроме того, он представляет гарантии государства на мировых рынках. Из этого следует, что после принятия такого закона никто не захочет работать с Украиной, считает Бобылев. Высказывания министра приведут к оттоку капиталов, добавил эксперт.

Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
16 сен 2016
18453

Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Колишній член окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук у своєму блозі зробив прогнози щодо перспектив розвитку Кримського півострова за умов відсутності води з Північно-кримського каналу, - про це


Свежие новости

Эксперт: Украина может лишиться иностранных инвесторов

У Дніпропетровській обл. порушили кримінальну справу проти ввезення сміття зі Львову

В Братиславе разрабатывают стратегию обновления Евросоюза

Минулої ночі невідомі пікетували будівлю посольства РФ у Києві (ВІДЕО)

Сорос: план по спасению Европы

Хто може залишитися без пенсій в Україні?

Эксперты: креативные тату помогают в устройстве на работу

Новини з зони АТО за минулу добу (16.09.16). Обстріли в режим "тиші"

Историк: Россия не собирается передавать Украине контроль над границей

Рабинович: в искривленном пространстве все шито белыми нитками

Мел Гибсон готовится стать отцом в девятый раз

Под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом

Пловцы из Украины установили рекорд, завоевав 10 наград за один день

Новый рекорд украинской сборной на Паралимпиаде

У соціальних мережах обговорюють, як український посол змусив Путіна виправдовуватись (відео)

Україна вводить черговий пакет санкцій проти Росії

ИГИЛ готовило теракты в Рио

В день виборів окупований Севастополь заполонять російські силовики

Керченский мост снова подорожал, а денег у РФ уже нет

В ХХI столітті на Донбасі почало процвітати рабство

 Новости за день