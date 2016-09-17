Эксперт: Украина может лишиться иностранных инвесторов

Дестабилизировать рынок Украины и отпугнуть иностранных инвесторов может заявление министра юстиции, который рассказал, что законопроект о спецконфискации позволит получить в бюджет не только деньги Януковича, но и активы многих участников рынка. Как передает replyua.net, такое мнение прозвучало от Владимира Бобылева.
По словам управляющего группой британских инвестиционных фондов, СМИ поставили в один ряд с беглым Януковичем многих украинских финансистов, однако преступники-коррупционеры под «предводительством» Януковича привлекали криминальный капитал, и из этого получается, что этим занимаются и все остальные финансисты. Следуя логике высказываний министра юстиции, отмечает Бобылев, действия «Ощадбанка» тоже можно считать преступными, ведь через это финансовое учреждение проходили деньги «Семьи».
В пресс-службе группы инвестиционных фондов также подчеркнули, что этот банк – основной оператор пенсионной системы, кроме того, он представляет гарантии государства на мировых рынках. Из этого следует, что после принятия такого закона никто не захочет работать с Украиной, считает Бобылев. Высказывания министра приведут к оттоку капиталов, добавил эксперт.
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