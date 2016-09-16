Експерт-оратор: По Савченко є багато ознак того, що з нею працювали у в'язниці



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За словами експерта, Барак Обама, що упустив мікрофон, Віктор Ющенко, який нібито випадково «торгує» вишиванками – це все підготовлені експромти. Кожен, хто приходить навіть на ток-шоу, має специфічний рівень підготовки. Підвищує градус, провокує – це все готово заздалегідь.



«Прийнято вважати, що один з найбільш епатажних політиків –



Експерт висловив впевненість в тому, що ораторські фахівці добре попрацювали з нардепом Надією



Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Як інформує replyua.net , популярний в українських політиків тренер з ораторської майстерності Юрій Борисов розповів про таємниці ораторської гри деяких з політиків.За словами експерта, Барак Обама, що упустив мікрофон, Віктор Ющенко, який нібито випадково «торгує» вишиванками – це все підготовлені експромти. Кожен, хто приходить навіть на ток-шоу, має специфічний рівень підготовки. Підвищує градус, провокує – це все готово заздалегідь.«Прийнято вважати, що один з найбільш епатажних політиків – Олег Ляшко , але він швидше не політик, а просто актор, який грає свою роль. Але вона у нього одна, через що він передбачуваний. Ось, якби мені довелося дебатувати з Ляшко, я б знав, чого чекати – він буде бити по особистості, а це можна блокувати», – розповів Юрій Борисов.Експерт висловив впевненість в тому, що ораторські фахівці добре попрацювали з нардепом Надією Савченко . «Спостерігаю за нею дуже уважно: якщо її не тренували, то Савченко – самородок, який може виступити на прес-конференції відразу після дворічної відсидки. І на питання відповідати дуже чітко, і таке вперше в моїй практиці. Або її тренували, або це диво. У перших виступах в Раді вона, як би зверталася до депутатів, кажучи «проголосуйте цей закон», але насправді читалося «навіть, якщо натиснете кнопки – загинете, сенсу голосувати немає». А в кінці резюмувала, що, мовляв, прийде народ і все підірве – тобто це вже заклик до дії. Багато ознак, що з нею «працювали», – резюмував експерт.