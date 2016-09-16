Кучма має просити пробачення у суді - Гонгадзе

Дружина вбитого українського журналіста Георгія Гонгадзе, якого «прибрали» у 2000 році, Мирослава переконана, що колишній президент України Леонід Кучма має вибачатися перед нею та її дітьми за те, що вони залишилися без батька. Про це вона розповіла журналістам видання «Високий замок», передає replyua.net.
В повідомленні сказано, що Мирослава Гонгадзе понад два роки не мала розмови з Кучмою. «І хто ще кому має дивитися в очі? Він (Кучма – ред.) має просити пробачення у мене та моїх дітей з лави підсудних», - заявила вона. Вдова переконана, що якщо б вдалося притягнути Кучму до кримінальної відповідальності, то це було б одним з найсправедливіших подій в історії незалежної України.
В той самий час вона порівняла вбивство свого чоловіка з вбивством відомого українського журналіста Павла Шеремета та підкреслила схожості. «Помічаєте як ці вбивства схожі? І Павло і мій чоловік стали жертвами чиїхось поглядів. Я вважаю, що це вбивство, основане на політичному фундаменті. Але давайте дочекаємось висновків слідства. Надіюсь, що це не буде тримати 16 років, як було у справі вбивства Георгія. Хоча політики будуть робити все можливе, аби приховати будь-які докази», - розповіла Гонгадзе.
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