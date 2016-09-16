Україна отримала третій транш від МВФ

Сьогодні, 16-го вересня 2016 року Міжнародний валютний фонд перерахував на рахунок України черговий, третій транш у розмірі 1-го мільярда доларів США. Про це розповідає прес-центр Національного банку України, передає replyua.net.
Напередодні очільник Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що вона чекає на перерахування 1-го млрд. дол. США від МВФ 16-го вересня цього року. Також вона уточнила, що частина позики надійде до України в грошах, а частина – у спец правах запозичення (СПЗ). Як зазначалося раніше, 14-го вересня 2016 року Міжнародний валютний фонд прийняв рішення виділити для України третій транш у розмірі одного мільярду американських доларів в рамках програми розширення фінансування від МВФ.
Попередньо оцінювалося, що розмір третього траншу для України становитиме 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Він мав би надійти до України ще рік тому назад. У зв’язку з тим, що українська сторона виконала лише частину з усіх передумов, МВФ знизив розмір кредиту до 1-го мільярда. Нагадуємо, що остання передумова для отримання чергового траншу від МВФ для України була запровадження системи електронного декларування статків чиновників, яка досі працює з перебоями.
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