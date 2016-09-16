Порошенко відкрито познущався над Путіним

Президент України Петро Порошенко в іронічній формі під час форуму «YES» послав сигнал Кремлю, завивши, що він буде в числі перших, хто підтримає скасування санкцій проти Росії, адже йому боляче, що знижуються стандарти життя росіян. В кінці свого виступу гарант Конституції зауважив, що скасування санкцій вже близько, але тільки після того, як Росія залишить Крим і виведе війська зі сходу моєї країни, передає слова Порошенка replyua.net.
Як вважає політичний аналітик Павло Нусс, у своєму виступі Президент Порошенко остаточно визначив межі можливих компромісів з РФ, на які може погодитися Україна для вирішення російсько-українського конфлікту, а точніше – російської військово-політичної агресії проти суверенітету і територіальної цілісності, політичної незалежності України.
«Москва може не розраховувати на «кримський бартер», і про це сьогодні заявив Петро Порошенко», зауважив Нусс.
Позиція Порошенка – це і меседж українській фракції «Зрада», яка маніпулює під час кожного ефіру про те, що Київ готує здачу Донбасу або угоду з Кремлем з урахуванням інтересів РФ. Такого не буде. Це мрії ідіотів і очікування колаборантів, наголошує Павло Нусс.
Аналітик нагадує, Євросоюз прийняв офіційне рішення продовжити до березня 2017 року індивідуальні санкції, що діють проти громадян і юридичних осіб Росії. Це тверда відповідь всім євроскептикам, і тим, хто сумнівається в потужності партнерських відносин України з Європейським Союзом.
«Якщо ви сумніваєтеся в тому, що продовження санкцій стало можливим без прямого втручання в процедуру українського Президента і його адміністрації, то ви глибоко помиляєтеся. Такий крок ЄС, це не тільки демонстрація солідарності з Україною, це і оглушливий сигнал для Кремля, якому переданий привіт від пані Канцлера.
Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter