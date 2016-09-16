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Завтра з лап терористів "ЛНР" мають звільнити Жемчугова та Супруна - ЗМІ

Завтра з лап терористів "ЛНР" мають звільнити Жемчугова та Супруна - ЗМІ
Важкопоранений громадянин України Жемчугов Володимир та представник СБУ Супрун Юрій вже завтра можуть повернутися додому. Про це сьогодні, 16-го вересня, розповідається в «Інтерфаксі» з посиланням на інформаційні джерела, які пов’язані з переговорами щодо обміну полоненими, передає replyua.net.

«Було домовлено обміняти кількох полонених вже в цю суботу. Україна поверне до себе ув’язнених незаконними збройними формуваннями Жемчугова та полковника Служби безпеки України Супруна. В замін віддадуть кількох поплічників терористичних організацій», - повідомив співрозмовник. В той самий час джерело не повідомило точну кількість звільнених представників незаконних збройних формувань.

Перед цим президент України Петро Порошенко говорив, що надіється на звільнення з полону «Луганської народної республіки» громадянина України Жемчугова, який в результаті підриву на розтяжці втратив зір та руку. В той самий час злочинці «ЛНР» заявили про готовність найближчим часом провести обмін військовополоненими з українською стороною за схемою «один на чотири». «Ми домовилися з Україною про повернення нам 4-х наших людей в обмін на Віктора Медведчука. Формула має назву «один на чотири», - повідомляв представник «ЛНР».

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