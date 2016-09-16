ЄС може скасувати візовий режим для України вже на початку жовтня - Парубій



У найбільш оптимістичному варіанті вирішальне рішення стосовно надання безвізового режиму для України буде прийняте у першій четверті наступного місяця. Про це під час розмови з кореспондентами телеканалу «Рада» повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій,



«Керівник Ради Європи переконує мене в тому, що до України немає жодних претензій. Навіть немає ніяких протиріч та обговорень щодо скасування візового режиму», - заявив він. Спікер українського парламенту також розповів про те, як буде відбуватися прийняття даного рішення.



«Це буде відбуватися так: 29-го вересня відбудеться зустріч профільного комітету, де буде вирішуватися питання скасування візового режиму для декількох країн, в тому числі і для України. Якщо в цей день рішення буде позитивним, то голова Європейського парламенту винесе це питання на першому ж тижні засідання Ради Європи, а це буде з 3-го по 6-те жовтня поточного року. Наразі немає жодного людини, у якої б були сумніви щодо провалу цього питання. Всі переконані в успіху для України, адже всі умови ми виконали. Звісно для України це найкращий час для отримання позитивного рішення по безвізу», - розповів Парубій.



Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter У найбільш оптимістичному варіанті вирішальне рішення стосовно надання безвізового режиму для України буде прийняте у першій четверті наступного місяця. Про це під час розмови з кореспондентами телеканалу «Рада» повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає replyua.net «Керівник Ради Європи переконує мене в тому, що до України немає жодних претензій. Навіть немає ніяких протиріч та обговорень щодо скасування візового режиму», - заявив він. Спікер українського парламенту також розповів про те, як буде відбуватися прийняття даного рішення.«Це буде відбуватися так: 29-го вересня відбудеться зустріч профільного комітету, де буде вирішуватися питання скасування візового режиму для декількох країн, в тому числі і для України. Якщо в цей день рішення буде позитивним, то голова Європейського парламенту винесе це питання на першому ж тижні засідання Ради Європи, а це буде з 3-го по 6-те жовтня поточного року. Наразі немає жодного людини, у якої б були сумніви щодо провалу цього питання. Всі переконані в успіху для України, адже всі умови ми виконали. Звісно для України це найкращий час для отримання позитивного рішення по безвізу», - розповів Парубій.