Из-за перебоев с доставкой зерна производители потеряли миллиарды гривен

Украинские аграрии теряют миллионы гривен из-за проблем с транспортировкой зерновых культур. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Украинского клуба аграрного бизнеса, такая проблема появилась несколько месяцев назад, и производители потеряли около двух миллиардов гривен.
Главной причиной проблем с транспортировкой стал дефицит горюче-смазочных материалов, которые используются в локомотивах «Укрзализныци». Из-за того, что производители вынуждены откладывать погрузку и транспортировку, они перестали получать от иностранных партнеров деньги, более того, многие иностранные покупатели начали расторгать контракты. Страдают не только украинские аграрии, но и государство, которое также терпит убытки.
По словам заместителя главы Департамента движения «Укрзализныци» Александра Фролова, основной проблемой остается дефицит топлива для локомотивов, перевозящих зерно. Сейчас рассматривается вопрос о проведении тендера, и только так можно будет определить поставщика дизельного топлива отмечает Фролов. Сейчас ежедневно грузят всего 1750 вагонов, а в прошлом году, в этот же период времени, удавалось отгружать около 2100 вагонов в сутки.
Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter