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Аренда квартир в Киеве бьет все ценовые рекорды

Аренда квартир в Киеве бьет все ценовые рекорды
Владельцы столичного жилья специально накручивают цены из-за повышенного спроса на аренду, который был зафиксирован в августе и сентябре этого года. Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, эксперты отмечают, что за последнее время жилье в некоторых районах Киева подорожало сразу на треть, - однако речь идет лишь о стоимости самой аренды, а к ней нужно прибавить и коммуналку, которую арендаторы оплачивают сами.

«Сейчас относительно недорогими можно назвать квартиры до 12-15 тыс. грн. в месяц. Чем дешевле был объект, тем больше выросли цены. И следующей весной цены вновь пойдут вверх. В дорогом сегменте — от 20 тыс. грн. и выше, ценовые колебания, как и спрос, меньше всего», - заявил Эдуард Бразас, президент Ассоциации специалистов по недвижимости. Ни одной предпосылки для падения цен на рынке аренды сейчас не наблюдается, поскольку спрос до сих пор повышенный.

Чаще всего арендуют столичное жилье за 8-10 тысяч гривен – такое жилье предусматривает близость станции метро, наличие минимального количества бытовой техники и косметический ремонт. Квартиры стоимостью 12 тысяч гривен встречаются чаще.
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