Киев стал лидером рейтинга городов мира с самой дорогой арендой жилья

Столица Украины оказалась на втором месте рейтинга мировых мегаполисов с самой дорогой арендой жилья – стоимость аренды высчитывалась, исходя из уровня доходов граждан.
По информации replyua.net со ссылкой на УНИАН, рейтинг был составлен экспертами Блумберга на основе точных статистических данных. Агентство отмечает, что аренда жилья в Киеве обходится в среднем в две месячные зарплаты (высчитывался уровень зарплаты по стране). Лидером рейтинга стал Каракас, столица Венесуэлы. Здесь за аренду жилья придется выложить 14 средних месячных зарплат (в Венесуэле очень высокий уровень инфляции). Тройку лидеров замкнул Ханой с практически такими же показателями, как и Киев.
Москва, российская столица, занимается седьмую строчку рейтинга мегаполисов с самой дорогой арендой квартир. Также в десятке оказались индийский Мумбаи, аргентинский Буэнос-Айрес, бразильский Рио-Де-Жанейро, Богота, Шанхай и Пекин. Что касается городов Западной Европы, то самая дорогая аренда жилья на сегодняшний день в Лондоне.