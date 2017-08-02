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Как удачно купить квартиру в Киеве в новострое?

Как удачно купить квартиру в Киеве в новострое?
Элитные новостройки в Киеве являются мечтой многих людей, желающих улучшить свои жилищные условия от застройщика. Когда в бюджете накаливается достаточная сумма, предложения на рынке следует рассматривать крайне осмотрительно.

Готовый или строящийся дом?
Лучше брать сданную в эксплуатацию недвижимость без посредников:
вы гарантированно не переплатите, поскольку приобретете жилье непосредственно у застройщика;
готовые с документами квартиры внушают куда больше доверия, чем котлован, на месте которого в неопределенном будущем появится здание.
Многие люди рекомендуют купить квартиру в Киеве (район Софиевской Борщаговки) в новострое в ЖК София, подробнее на сайте www.sofiya.ua.

История фирмы
На репутации компании не должно быть темных пятен. Негативные факторы:
- недовольство покупателей;
- задержка строительства;
- несоответствие результата заявленным условиям.

Тематические форумы
Прекрасным источником информации является интернет. Существуют специализированные сайты, где своим мнением делятся реальные инвесторы. Им можно задать интересующие вас вопросы, прочесть положительные и негативные мнения.

Средства массовой информации
Кто-то скажет, что отзывы о совершенстве планировки и выгодности цен могли написать сотрудники компании. Тогда читайте новости. Общественность любит скандалы. Если застройщик попадет впросак, это моментально станет общеизвестно. Журналисты с упоением перемывают кости мошенников в своих расследованиях.

Другие проекты
Квартиру в новостройке в Киеве спокойнее купить у организации, успевшей сдать не один жилищный комплекс, чем у фирмы однодневки, собирающей деньги под благим предлогом. Сразу станет понятно, была ли сразу горячая вода, электричество, какие-либо проблемы с коммуникациями, как быстро застройщики их решали. Если компания сразу работает над 2-3 домами и ни один не успела довести до ума, доверять ей не стоит. Узнавая, сколько стоит недвижимость, даже при очень выгодном предложении не забывайте об инвестиционных рисках.

Партнеры компании
Если застройщик сотрудничает с крупными банками, архитектурными бюро, подрядчиками с безукоризненной репутацией, появляется больше поводов купить квартиру именно у него. Стабильность партнеров говорит о надежности самой фирмы. Они должны быть известны с лучшей стороны и долго работать со строительными организациями.
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