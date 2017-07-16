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Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине
Портал Dengi.ua. разместил фотографии элитного жилья в Киеве, информирует replyua.net. На портале при этом отмечается, что речь идет о самой дорогой на сегодняшний день квартире в Украине.

Она находится в престижном районе Киева по адресу улица Паторжинского, дом 14. Квартира стоит 5 миллионов долларов. Ее общая площадь (с учетом террас) составляет 1400 квадратных метров, жилая – 500 метров. Высота потолков 3,24 метров. В элитной квартире можно найти библиотеку, дорогие скульптуры, летний сад с роскошными клумбами и панорамой на столицу, гардеробные комнаты, две гостиные и три спальни, а также суперсовременную ванную комнату.

Дороговизна квартиры связана с очень качественным ремонтом – при отделке использовали ценные породы дерева, а также гранит и мрамор. Квартира продается вместе с мебелью, которая была изготовлена на одной из самых престижных итальянских фабрик.

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине
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Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

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