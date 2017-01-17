Эксперты назвали район Киева с самым дешевым жильем

Самая дешевая аренда квартиры сейчас фиксируется в районе Борщаговки в Киеве, кроме того, в этом районе самая низкая коммуналка по городу.
Как передает replyua.net со ссылкой на инфографику Вестей, также эксперты отметили, что резко снижается спрос на аренду жилья в центральных районах столицы из-за повышения тарифов на коммуналку. По словам брокера Алексей Милошенко, теперь оплата коммунальных услуг полностью ложится на арендатора жилья, а поскольку она стала очень высокой, желающих снять квартиру в центре наблюдается совсем немного. Милошенко подчеркнул, что в среднем квартиросъемщик платит за коммуналку от двух до трех тысяч гривен плюс стоимость аренды, и это очень невыгодно.
«Самая простая квартира на окраине Киева без хорошего ремонта теперь обходится в шесть-восемь тысяч, а в центральных районах городах самый экономный вариант обойдется в одиннадцать тысяч вместе с коммуналкой», отметил брокер. Также не очень дорогое жилье, помимо Борщаговки, сейчас можно найти в таких столичных районах, как ДВРЗ, Березняки и Лесной – там жилье стоит около 6,2 тысяч гривен.