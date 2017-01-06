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В Киеве резко упал спрос на аренду жилья

В Киеве резко упал спрос на аренду жилья
Спрос на аренду жилья в Киеве в декабре сократился больше, чем на 12 процентов, и в последнем месяце прошлого года было заключено лишь чуть больше трехсот договоров на аренду, сообщает replyua.net со ссылкой на UBR.

Больше всего сделок было заключено на однокомнатные квартиры в Шевченковском, Дарницком, Печерском, Голосеевском районах, и, как правило, все арендованные квартиры стоили меньше 500 долларов за месяц. Самое дешевое жилье в декабре можно было снять в Соломенском районе – договор был заключен на однокомнатную квартиру стоимостью 2,8 тысяч гривен в месяц. Однако, по словам риелторов, это исключение из правил, поскольку большинство договоров заключались на большие суммы. Причем стоимость аренды колеблется в зависимости от площади квартиры, района, где она находится, и ремонта.

В том же Соломенском районе сняли двухкомнатную квартиру за 13,5 тысяч гривен. Только треть всех сделок пришлась на жилье стоимость от 500 до 1000 долларов, а каждый пятый договор заключался на аренду жилья стоимостью 1000 долларов и выше. Самая дорогая сделка – 54 тысячи гривен – была заключена на квартиру в Подольском районе столицы.
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