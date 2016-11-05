Квартиры в Киеве снова начали дешеветь

Чаще всего на рынке недвижимости Киева заключаются сделки на сумму до 50 тысяч долларов, и украинцы охотно покупают дешевые квартиры небольшой площади.
Как передает replyua.net, ссылаясь на «Газету», такое заявление прозвучало от Эдуарда Бразаса, главы департамента по работе с информационными системами Ассоциации экспертов по недвижимости. По его словам, на протяжении долгого времени спрос на дешевые квартиры остается очень высоким, и, если раньше 80 процентов сделок приходились на квартиры в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч долларов, то теперь количество сделок на сумму до 50 тысяч превысило 70 процентов. Также эксперт отметил, что в Киеве дешевеет жилье – в октябре жилье на первичном рынке подешевело на полпроцента, на вторичном рынке – на один процент. Самые высокие темпы снижения цен были зафиксированы в Оболонском районе столицы.
По словам Бразаса, цены снижаются уже несколько лет, и за весь 2015 год квартиры на вторичном рынке снизились в цене сразу на два процента в долларовом эквиваленте. Прошлый месяц еще раз подтвердил такую тенденцию, и, по мнению эксперта, в ближайшее время квартиры не подорожают.
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