Жилье в столичных новостройках продолжает дорожать

Средняя цена за квадратный метр жилья в столичных новостройках в сентябре текущего года составила 22,5 тысяч гривен, также увеличилась минимальная стоимость квадратного метра – до 14,9 тысяч гривен. Как сообщает replyua.net, такие данные были получены после проведенного исследования порталом ЛУН.ua.
В период с сентября прошлого года по сентябрь текущего года средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве увеличилась почти на тысячу в гривневом эквиваленте – с 21,8 до 22,5 тысяч гривен. Что касается минимальной стоимости квадратного метра в новостройках, то она также увеличилась – с 13,7 до 14,9 тысяч гривен. Районом, где продается самое дорогое жилье, по-прежнему остается Печерский, - средняя цена за квадрат достигла 46,6 тысяч гривен. Самое дешевое жилье в новых комплексах можно приобрести в Деснянском районе – средняя цена за квадратный метр составляет 15 тысяч гривен.
Также самыми дорогими остаются Шевченковский, Подольский и Оболонский районы, где средняя стоимость достигает 23-29 тысяч гривен. Недорогое жилье у застройщиков можно найти в Святошинском, Голосеевском и Дарницком районах.
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