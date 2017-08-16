Эксперты: осенью 2017 года цены на жилье продолжат снижаться

Сложная экономическая ситуация в Украине не дает стабилизироваться рынку недвижимости, и стабилизация цен на первичном и вторичном рынках летом этого года будет лишь временной, а уже осенью цены на жилье снова начнут понижаться.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, снижение цен на рынке жилья будет обусловлено несколькими факторами – отсутствием ипотечного кредитования в Украине, низкими темпами внедрения реформ и отсутствием накоплений у населения. «Поэтому к концу года стоит ожидать дальнейшее постепенное снижение цен на вторичное и первичное жилье. ... Нет серьезных оснований говорить о росте стоимости недвижимости в ближайшие несколько лет», - заявили эксперты. Однако в то же время аналитики прогнозируют серьезное повышение цен на аренду жилья в Киеве и других крупных городах Украины.
Более того, рост цен на аренду продолжится и после сентября, который считается пиковым месяцем. Цены на аренду бюджетного жилья могут взлететь сразу на 30 процентов. Сейчас квартира, которую можно арендовать за пять тысяч, пользуется большим спросом, и через несколько недель стоимость аренды может возрасти до шести тысяч.