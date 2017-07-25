Жилищное строительство в Украине возросло на 25 процентов

За первые шесть месяцев этого года объемы жилищного строительства в Украине увеличились почти на 25 процентов по сравнению с показателями того же периода прошлого года.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом рассказал Лев Парцхаладзе, заместитель министра ЖКХ, строительства и регионального развития. По его словам, украинские предприятия за этот период времени выполнили строительные работы на сумму, превышающую 36 миллиардов гривен. «Помимо этого, по отношению к предыдущему месяцу также наблюдается рост – более чем на 13 процентов. Уверен, по итогам года падение этого показателя, как минимум, не будет», заявил Парцхаладзе.
В пресс-службе Кабинета министров при этом подчеркнули, что индекс строительной продукции за указанный период достиг почти 125 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Нежилищное строительство в Украине за первое полугодие возросло на 27 процентов, жилищное строительство – на 16 процентов.