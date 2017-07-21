Украинские застройщики сдают квартиры в аренду из-за отсутствия продаж

Ситуация на рынке недвижимости в Украине постепенно стабилизируется, однако спрос все еще низкий, и многие застройщики из-за невозможности продать жилье в новых домах вынуждены сдавать его в аренду.
Как передает replyua.net со ссылкой на UBR, только за первые шесть месяцев текущего года стоимость квартир в долларовом эквиваленте на первичном рынке жилья снизилась сразу на полтора-два процента. Что касается стоимости в гривнах, то на удивление она остается стабильной с начала этого года. По словам Михаила Артюхова, эксперта в области недвижимости, колебания цен фиксируются последние два года, однако падение стоимости в долларах может продолжиться. Артюхов подчеркнул, что предпочитают квартиры сдавать в аренду те застройщики, бизнес которых был привязан к долларовому курсу.
После падения цен в долларовом эквиваленте они вынуждены пересматривать стратегию и готовы даже сдавать жилье в аренду, чтобы окупить себестоимость строительства. Покупатели тоже стали придирчивыми – смотрят не только на цены, но и на стоимость владения.