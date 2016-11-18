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Новостройки будущего: как изменится недвижность уже через несколько лет

Новостройки будущего: как изменится недвижность уже через несколько лет
Сегодня мир недвижимости диктует новые условия к качественному жилью. Покупатели становятся все требовательнее, а новейшие разработки доступнее для многих застройщиков. Первыми воплощать мировые тренды начали именно новостройки пригорода – доступность технологий стала возможна благодаря низким ценам и опытности столичных профессионалов.

Новые подходы к строительству ЖК
В приоритете у новостроек будущего – качество постройки. Так, кирпичная технология все еще будет оставаться самой популярной среди застройщиков в виду надежности строения, высокой энергоэффективности и шумоизоляции. Это не значит, что темпы строительства отойдут на второй план. Застройщики буду вынуждены оптимизировать рабочий процесс за счет опытности сотрудников и тайм-менеджмента.

Главным утеплителем станет пенопласт, в виду невысокой стоимости и рядя важных характеристик. А вот обеспечивать тепло в доме будет индивидуальное отопление. Застройщики позволят жителям новостроек самым выбирать способ отопления дома, хотя в приоритете будут оставаться газовые котлы. Это позволит украинцам самостоятельно контролировать отопительный сезон и не переплачивать за услуги коммунальных служб.

В новостройках будущего важное место оставлено для помещений общего пользования. Застройщики будут создавать комфортные холлы, незадымляемые лестничные площадки и проходы для большой комфортности жильцов дома.

Квартиры будущего будут отличаться рациональностью планировок и продуманными метражами. Скорее всего, смарт-формат останется только в новостройках столицы в центральных районах, а вот пригород будет делать акцент на комфортности жилья.

Инфраструктура тоже изменится
Застройщики отойдут от создания новостроек в развитых местностях. Они будут ориентироваться на транспортную развязку и хорошую экологию. А вот весь сервис будут создавать с нуля в своих новостройках.

Уже сегодня детские садики, больницы, ветеринарные пункты в новостройках не редкость, а правило. В будущем такая практика будет еще более популярной. Застройщики позволят жильцам дома создавать свой бизнес в новом месте рядом с домом.

ЖК Молодежный городок наглядно демонстрирует, что будущее уже близко. Застройщик создал новый комплекс в Крюковщие, используя современные технологии. Рядом с домом расположен лес с живописным озером, обустроенным для отдыха. На придомовой территории работают детский садик, супермаркет, спорт-клуб, салоны красоты и другие заведения.
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