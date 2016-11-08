Украинцы начали приобретать недвижимость в Польше

Количество сделок по польской недвижимости продолжает расти, и основными покупателями жилья в этой стране остаются граждане Германии и Украины, информирует replyua.net со ссылкой на Польское Радио. Согласно последним данным, в 2015 году продажи недвижимости в Польше гражданам иностранных государств увеличились сразу на 15 процентов.
Лидерами оказались украинцы и немцы. Что касается граждан Украины, то активнее всего они покупают квартиры и дома в таких городах, как Варшава, Гданьск, Краков – то есть в крупнейших мегаполисах Польши, где жилье самое дорогое. Жители Германии также делают выбор в пользу этих польских городов. Кроме того, эксперты отметили, что украинцы чаще всего интересуются дорогими апартаментами. Большинство сделок украинцы заключают при помощи наличных средств, в некоторых случаях они покупают польскую недвижимость в кредит, но это бывает очень редко.
Помимо этого, граждане Украины стали покупать не только дома и квартиры, но и коммерческую недвижимость, в основном, небольшие помещения под офисы. Нужно отметить, что Польша остается лидером и по числу работающих там украинцев.
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