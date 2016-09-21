Резкое повышение цен на аренду жилья

В первый месяц осени во всех городах Украины резко повысились цены на аренду жилья, и это связано, прежде всего, с началом нового учебного года.
Как передает replyua.net, с начала этого года стоимость аренды увеличилась больше, чем на десять процентов. Самыми востребованными на рынке недвижимости остаются квартиры очень маленькой площади, которые обходятся намного дешевле «апартаментов». Хорошая двухкомнатная квартира с мебелью и техникой в столице теперь стоит от 9 до 12 тысяч гривен, но при желании можно «сторговаться» и до восьми тысяч, если владелец жилья собирается сдавать его на длительный срок. Более того, найти не только дешевое, но и подходящее жилье стало практически невозможно, и на это могут уйти недели, если речь идет о квартире в столице. В других городах ситуация с арендой не такая сложная, да и цены взлетели не так высоко, как в Киеве.
Однако в любом крупном городе Украины нормальное жилье дешевле 300 долларов в месяц не найти, боле того, в престижных районах цены на аренду доходят до 700-1000 долларов. По словам риелторов, часто арендаторы требуют деньги за 3-5 месяцев вперед, и у квартиросъемщика просто нет такой суммы.
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