Астроном рассказал о местонахождении планеты Нибиру

Кори Шенкман, астроном из университета Виктории в Новой Зеландии, заявил о том, что ему известно местонахождение загадочной планеты Нибиру.
Как информирует replyua.net, источники при этом отмечают, что Шенкман также стал первым ученым, заявившим о существовании планеты Х, которая угрожает Земле полным уничтожением. Шенкман заявил, что хотя все его исследования не помогли найти Нибиру, она все же где-то есть. И, как уверяет астроном, скорее всего, планета находится за пределами Солнечной системы. «Хотя мои исследования не подтверждают наличие этой планеты, это вовсе не означает, что ее нет», - подчеркнул астроном.
Напомним, что специалисты американского космического агентства НАСА ранее заявили о том, что планеты Нибиру не существует, однако конспирологи утверждают, что сотрудникам НАСА известно о существовании планеты, но они скрывают этот факт, чтобы не сеять панику среди людей. О приближении Нибиру к Земле сообщалось еще в сентябре, однако астрономы так и не смогли обнаружить загадочную планету.