Ученые составили рейтинг главных угроз для человечества

Специалисты с мировыми именами озвучили пять угроз для человечества, которые могут привести к полному уничтожению Земли. Как передает replyua.net, ученые пояснили, что речь идет о так называемых космических угрозах, с которыми может столкнуться человечество в самое ближайшее время.
Главной опасностью для Земли, по версии ученых, стало Солнце. Именно эта звезда обеспечивает благополучие Земли, а, значит, любые перемены на Солнце могут стать губительными для планеты. На второе место эксперты поставили Галактику Андромеду, которая может поглотить Млечный путь примерно через пять миллиардов лет, а на третьем месте находятся черные дыры, которые, по мнению специалистов, могут выбросить поток плазмы в сторону Земли, и планета полностью сгорит.
Также в пятерку опасностей попали звезды, движущиеся в сторону Земли. По подсчетам специалистов, через сотни миллионов лет звезды могут приблизиться к нашей планете так близко, что разорвут её своей гравитацией. Пятерку рейтинга замыкают астероиды – ученые не исключили, что когда-нибудь на Землю упадет огромный астероид, который вызовет разрушительные катаклизмы по всей планете.