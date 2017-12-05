Ученые считают, что Земля погибнет из-за дефицита водорода

Исследователи из Соединенных Штатов провели несколько научных наблюдений и установили, что Земля будет сожжена Солнцем из-за дефицита водорода, передает replyua.net.
По словам специалистов, наша планета может существовать еще примерно пять миллиардов лет, однако потом водород закончится и Солнце начнет буквально «раздуваться». «Через примерно 5 миллиардов лет на Солнце исчезнет водород, что спровоцирует его увеличение в объеме до гигантских размеров. Таким образом, солнечный гигант может достичь в своем диаметре орбиты Марса и сжечь Землю. Также со своей орбиты уйдет Меркурий, что случится в процессе флуктуаций гравитации на Солнце», - заявили американские исследователи.
Кроме того, они прогнозируют, что в Солнечной системе погибнет не только Земля. Если водород действительно закончится, то при таком сценарии не исключено, что Земля столкнется с Меркурием, хотя и в этом случае нашей планете тоже грозит полное уничтожение. По словам ученых, солнечное излучение будет столь высоким, что не выживет ни одно живое существо.