Ученые назвали основную причину возможной гибели Земли

Британские специалисты сделали заявление о том, что вулканы представляют самую большую опасность для всего человечества, информирует replyua.net.
По словам специалистов, ни провели несколько исследований и установили, что конец света из-за активировавшихся вулканов выглядит правдоподобным, и это может произойти в любой момент. По словам ученых, раньше считалось, что суперизвержения, которые способны уничтожить цивилизацию, происходят каждые 45-714 тысяч лет. Впрочем, новые исследования доказали, что этот интервал значительно короче – от 5,2 до 48 тысяч лет.
Согласно проведенным исследованиям, последний раз самое страшное извержение произошло на Земле около тридцати тысяч лет назад. Марк Рейчоу, один из исследователей, подчеркнул, что все расчеты очень надежные, однако специалисты считают, что в «часах природы» может произойти сбой, и извержения начнутся намного раньше, чем прогнозируется.