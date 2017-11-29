Ученые: через 20 лет все живое на Земле погибнет

Исследователи выступили с громким заявлением о том, что приблизительно через двадцать лет на Земле произойдет катастрофа, из-за которой погибнет человечество и все живые существа.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на oane.ws, ученые утверждают, что на Землю начнет падать космический мусор, который к этому времени скопился в огромных количествах. Апокалипсис произойдет в Европе и Азии, и эти крупнейшие регионы будут полностью уничтожены. Ученые произвели расчеты и установили, что скорость движения мусора на территории Земли в десятки раз меньше, чем их скорость на орбите. Тем не менее, миллиметровый объект может передвигаться на орбите со скоростью до 10000 миль в час.
По словам специалистов, во время своего исследования к космическому мусору они отнесли отходы космических кораблей, части МКС, различные потерянные материалы и инструменты, а также остатки сгоревшего оборудования. Астероиды и другие космические объекты специалисты в расчет не брали.