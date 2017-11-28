Ученые нашли странную причину изменений климата на планете

Специалисты университета Рединга в Великобритании заявили о том, что на глобальное изменение климата влияет приготовление жирной пищи, информирует replyua.net со ссылкой на научное издание The Nature.
По мнению химиков, приготовление жирной пищи провоцирует появление повышенной облачности на Земле. В работе ученые продемонстрировали, как во время приготовления пищи пары жира образуют сложные трехмерные структуры в атмосфере, что приводит к уплотнению облаков и охлаждению воздуха на планете. Находясь в форме трехмерных структур, молекулы жирных кислот могут существовать дольше обычного, кроме того, они способны преодолеть большие расстояния. Британские исследователи утверждают, что десять процентов всех выбросов в атмосферу – это последствия приготовления жирной пищи.
Впрочем, специалисты добавили, что пока не могут найти объяснений тому, как воздействует попадание жиров в атмосферу. Такой процесс они лишь сравнивают с попаданием в воду мыла – тогда смесь становится совершенно разной. Она может стать вязкой, жидкой или абсолютно непрозрачной.