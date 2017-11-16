Ученые: борьба с глобальным потеплением обернется катастрофой для Земли

Специалисты из университета Эксетера в Великобритании заявили о том, что искусственное охлаждение Земли может обернуться для всего человечества глобальной катастрофой, передает replyua.net.
По их словам, если люди начнут искусственно снижать температуру, пользуясь искусственными аналогами выбросов вулканов, это приведет к образованию мощных ураганов в тропиках. Ранее ученые неоднократно заявляли о том, что нужно разработать способы искусственного охлаждения Земли, и специальные аэрозоли могут стать решением проблемы. Ученые из Великобритании, в свою очередь, произвели расчеты и выяснили, что вулканические аэрозоли не только снижают температуру, но также способны ускорить таяние ледников и вызывать учащение вихрей ветра в тропиках, что в итоге принесет больше вреда, чем пользы.
Они смоделировали на компьютере верхние слои атмосферы и установили, что попытки охладить поверхность Земли, к примеру, в северном полушарии, приведут к глобальным катаклизмам в южном полушарии, и наоборот. В результате таких способов охлаждения могут погибнуть миллионы людей.