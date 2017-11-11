Из-за Нибиру на Земле повышается сейсмическая активность, - ученые

Известные уфологи утверждают, что якобы планета Нибиру, которая, по их мнению, приближается к Земле, уже начала оказывать негативное влияние, и на Земле возросла сейсмическая активность.
Как сообщает replyua.net, уфологи также заявили о том, что в такое состояние (повышенная сейсмическая активность) Земля переходит уже во второй раз. Исследователи считают, что это связано с так называемой «Черной звездой», расположенной в Созвездии Весов. В 38 неделю года, как уверяют уфологи, на всей планете участятся землетрясения, и это будет на шесть единиц выше, чем в другие недели года. Уфологи подчеркивают, что рубеж активности уже преодолен. Специалисты связывают процессы сейсмоактивности Земли с движением Нибиру.
Они предположили, что сейсмические показатели еще больше возрастут к наступлению сороковой недели года. Напомним, что ранее нумеролог Дэвид Мид прогнозировал сближение Земли и Нибиру 23 сентября, однако этого не произошло. Позже уфологи называли другие даты, однако специалисты НАСА уверяют, что загадочной планеты Х не существует.