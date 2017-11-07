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Ученые: первые люди не могли появиться в Америке

Ученые: первые люди не могли появиться в Америке
Ученые-антропологи утверждают, что первые люди на Земле появились не в Америке – они приплыли туда из Азии около двадцати тысяч лет назад.

Как информирует со ссылкой на научное издание Science, ученые Университета штата Калифорния опровергли ранее сделанное специалистами заявление о том, что люди появились в Америке, и это были представители культуры Кловис. По словам специалистов из США, эти люди действительно жили в Америке и около 13 тысяч лет назад пересекли Берингов пролив, который в то время был сухопутным коридором между Аляской и Сибирью. Ученые заявляют, что первые люди в Америке появились намного раньше – не менее 16 тысяч лет назад.

Антропологи уверены, что первые люди попали в Новый свет на лодках, двигаясь вдоль побережья Тихого океана из северо-восточной Азии через Берингию в северо-западную Америку. Ранее специалисты считали, что 13 лет назад люди перешли в Америку из Сибири по суше, поскольку в то время было понижение уровня Мирового океана, когда наступил ледниковый период.
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