Астрономы открыли планету, полностью противоречащую законам физики

Ученые сделали сенсационное открытие – при помощи мощного телескопа, который находится в чилийской обсерватории, они обнаружили в космосе планету, которая перечеркивает все ранее открытые законы физики. Как сообщает replyua.net, у обнаруженной планеты размеры примерно такие же, как у Юпитера, но она вращается вокруг карликовой звезды М-класса.
Масса и размеры карликовой звезды при этом в два раза меньше Солнца, и ученые отмечают, что размеры планеты и звезды просто несопоставимы – дело в том, что ранее считалось, что карликовые звезды могут собирать вокруг себя только небольшие по размерам каменистые планеты. Слабая гравитация звезды просто не в состоянии удержать близко от себя вещество в количестве, достаточном для формирования гигантских, подобных Юпитеру планет.
Интересно и то, что открытая планета находится в непосредственной близости от своего светила, в результате чего ее поверхность всегда раскалена, а температура достигает 500 градусов в верхних слоях атмосферы.