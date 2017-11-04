Ученый назвал дату первого контакта землян с инопланетянами

Через двадцать, а, может быть, и через десять лет человечество вступит в контакт с представителями внеземных цивилизаций. Как информирует replyua.net, об этом рассказал Дуглас Вакоч, глава организации METI, отправляющей в космос радиосигналы.
По словам Вакоча, в настоящее время человечество может использовать для отправки в космос миллиарды различных частот, а еще всего шесть десятилетий назад Фрэнк Дрейк отправлял лишь единственный тип сигнала, поэтому вероятность того, что сигналы поймают пришельцы, была практически нулевой. Вакоч уверен, что сигналы, посланные несколько лет назад, уже дошли до представителей внеземных цивилизаций, и в ближайшее время они выйдут на контакт с людьми. МЕТI – единственная крупная организация, которая упорно пытается отыскать космических существ.
Сотрудники верят, что им удастся наладить контакт с внеземными обитателями, не смотря на то, что другие ученые – физик Стивен Хокинг, например, – уверены в опасности этого контакта. Однако Вакоч считает иначе – он заявил, что человечеству удастся договориться с пришельцами.