Ученые: на Землю падал астероид, полностью изменивший климат

Ученые пришли к выводу, что 65 миллионов лет назад вымирание динозавров и других живых существ на планете произошло сразу после того, как на Землю упал огромный астероид, диаметр которого мог достигать двенадцати километров.
Как информирует replyua.net, ученые Джоанна Морган из Имперского колледжа Лондона и Наталья Артемьева из Института палеонтологии США утверждают, что астероид упал в Мексике, в то место, где сейчас находится кратер Чиксулуб. После падения начали происходить необратимые процессы – воздух наполнился углекислым газом, частицами пыли, из-за чего на поверхность Земли лучи Солнца практически не проникали, температура быстро понизилась. Столкновение с Землей произошло на скорости один километр в секунду под углом 60 градусов.
Цифры в компьютерной программе позволили показать, что удар мог выбросить около 325 миллиардов тонн серы и 225 миллиардов тонн углекислого газа – втрое больше серы и втрое меньше углекислого газа, чем было принято считать прежде. Ученые заявили, что температура снизилась до 26 градусов мороза, и она продержалась не менее трех лет с момента падения астероида – большинство живых существ не смогли выжить в такие морозы.