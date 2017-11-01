валюта
СпецтемаПолітолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Ученые: на Земле начнутся ураганы разрушительной силы

Ученые: на Земле начнутся ураганы разрушительной силы
Уже совсем скоро атмосфера нашей планеты станет очень опасной для людей и всех живых существ, и на Земле могут начаться ураганы разрушительной силы, которые будут сметать все на своем пути.

Как сообщает replyua.net, об этом заявили ведущие ученые. По их словам, они изучили атмосферы других планет и сравнили их с атмосферой Земли – специалисты уверены, что в недалеком будущем в атмосфере Земли начнут происходить глобальные штормы, которые будут очень похожи на ураганы в приполярных районах Сатурна и на Большое красное пятно Юпитера. Такие образования могут появиться и в земной атмосфере. В случае, если атмосфера начнет получать дополнительный нагрев или лучше удерживать тепло, «супершторма» способны существовать на протяжении десятилетий.

По мнению ученых, разрушительный ураган отличается тем, что затихает на какое-то время, а потом вновь формируется, стремительно набирая силу. Если такое будет происходить, вся инфраструктура Земли будет уничтожена.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
31 окт 2017
8248

В МИД РФ пообещали защищать «соотечественников» в Украине и Балтии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе выступления на конференции «Столетие Русской революции: единение ради будущего», участниками которой стали россияне, проживающие в

31 окт 2017
7605

Геращенко розповів хто стоїть за затриманням сина Авакова: помста «грузинської команди»

Народний депутат Антон Геращенко у своєму особистому коментарі для програми «Ситуація» розповів хто саме стоїть за арештом сина очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, -

31 окт 2017
5620

Огрызко: Когда Манафорт начнет говорить, для многих людей в Украине радикально изменится ситуация

В интервью одному из украинских интернет-изданий бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что сложившаяся ситуация относительно судебного разбирательства против

Последние новости

Эксперт: от теракта в Нью-Йорке выиграет только один человек, но он в этот раз не в Кремле

Для путешествий по миру Манафорт использовал три разных паспорта

Ученые: на Земле начнутся ураганы разрушительной силы

Журналист: господа коалицианты, опомнитесь, может быть, что старые горшки побьете, а новые слепить уже не будет времени

В ООН внесена обновленная резолюция по Крыму

Манафорт и Гейтс получали миллионы долларов из России на офшорные счета, которыми распоряжались совместно с гражданином России

Теракт в Нью-Йорке: Трамп приказал усилить проверки мигрантов

Мечты должны сбываться: открываем свое кафе!

Появились четыре версии происходящего с задержанием сына Авакова

Африканская чума свиней снова зафиксирована в Украине

США нанесли мощный удар по России из-за Украины

Жители Киева смогут прокатиться на ретропоезде

В Украину экстрадировали Каськива

Эксперт: «Путину удалось избежать наказания»

Украина передала в ООН важную резолюцию о деоккупации Крыма

Пономарь: «В ноябре нас ждут три очень важных события»

Пучдемон отказался от политического убежища

Ученые: старение невозможно остановить ни при каких обстоятельствах

В РФ заявили о серьезном повреждении газопровода в Крыму

В Іспанії Конституційний суд скасував незалежність Каталонії

 Новости за день