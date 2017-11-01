Ученые: на Земле начнутся ураганы разрушительной силы

Уже совсем скоро атмосфера нашей планеты станет очень опасной для людей и всех живых существ, и на Земле могут начаться ураганы разрушительной силы, которые будут сметать все на своем пути.
Как сообщает replyua.net, об этом заявили ведущие ученые. По их словам, они изучили атмосферы других планет и сравнили их с атмосферой Земли – специалисты уверены, что в недалеком будущем в атмосфере Земли начнут происходить глобальные штормы, которые будут очень похожи на ураганы в приполярных районах Сатурна и на Большое красное пятно Юпитера. Такие образования могут появиться и в земной атмосфере. В случае, если атмосфера начнет получать дополнительный нагрев или лучше удерживать тепло, «супершторма» способны существовать на протяжении десятилетий.
По мнению ученых, разрушительный ураган отличается тем, что затихает на какое-то время, а потом вновь формируется, стремительно набирая силу. Если такое будет происходить, вся инфраструктура Земли будет уничтожена.